Wéi d'Police mellt, krute sech e Méindegnomëtteg 2 Autoen op der N11, Héicht "Brennerei" ze paken. An engem vun de Ween war och e Mupp, dee fortgelaf ass.

Éischten Informatiounen no huet eng Persoun missen aus engem vun den accidentéierten Autoe befreit ginn. An engem vun de Ween war och en Hond, deen sech duerch d'Bascht gemaach hat. Hie konnt kuerz drop nees agefaange ginn.

D'Streck war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte komplett fir den Trafic gespaart. Op der Plaz war de Samu an e puer Ambulanzen, souwéi de CIS Luxembourg et CIS Nidderaanwen a Police Lëtzebuerg.