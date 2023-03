Et geet ëm d’Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs. Hei am Land suergt déi Zort Kriibs fir déi zweetmeescht Kriibsdoudeger.

Mä wann e fréi entdeckt gëtt, kënnen 9 vun 10 Fäll geheelt ginn.

An Europa kréien all Joer eng 341.000 Mënschen d’Diagnos Daarmkriibs an d’Zuele klammen. Den Daarmkriibs ass e Kriibs, dee sech lues entwéckelt, dacks ouni Wéi oder Verdauungsproblemer.

Zanter zwee Joer gëtt et zu Lëtzebuerg e Fréierkennungsprogramm. 150.000 Invitatioune goufen zanterdeem fir en Test, deen een doheem ka maachen, verschéckt. Nach wär d’Participatioun ze niddreg. 33% vun den Tester ginn aktuell gemaach.

D’Leit tëscht 55 a 74 Joer, déi hei krankeverséchert sinn, sinn invitéiert, fir all zwee Joer en Test ze maachen. Wann dee positiv ausfält, soll ee mam Dokter kucken, ob eng Daarmspigelung néideg ass.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Mars bleu: mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal (01.03.2023)

Communiqué par : ministère de la Santé

Le mois de mars, appelé «Mars bleu», est le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. En Europe, ce type de cancer est diagnostiqué chez environ 341 400 personnes par an et ce chiffre continue d'augmenter. Au Luxembourg, ce cancer représente la deuxième cause de décès par cancer, mais s'il est détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage joue donc un rôle essentiel.

Objectif: Augmenter le taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer colorectal pour mieux lutter contre cette maladie

Au Luxembourg, il existe depuis deux ans un programme de dépistage organisé du cancer colorectal appelé «PDOCCR» et géré par le Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers de la Direction de la santé.

Deux ans après la mise en place de ce programme de dépistage, environ 150 000 invitations ont été envoyées. La participation au dépistage organisé est encore trop faible (actuellement environ 33% de tests sont réalisés suite à une invitation) bien qu'elle soit en constante augmentation depuis le lancement du programme. Le test de dépistage reste pourtant primordial pour lutter contre cette maladie. En effet, le cancer colorectal est un cancer fréquent qui se développe lentement, souvent sans douleur ni signe digestif, et à partir de lésions nommées polypes qui peuvent saigner dans l'intestin. Le saignement lié à un polype ou un cancer n'est pas visible à l'œil nu, d'où l'importance du test.

Comment fonctionne le programme de dépistage?

Les personnes âgées de 55 à 74 ans, résidentes au Luxembourg et affiliées à la Caisse nationale de santé (CNS), reçoivent tous les 2 ans une invitation à participer à ce programme de dépistage. Il est à noter que les personnes non résidentes au Luxembourg, situées dans la même tranche d'âge et affiliées à la Caisse nationale de santé peuvent également participer à ce programme, en s'adressant au Centre de coordination afin de recevoir une invitation.

Ce dépistage consiste en un test de recherche de sang (invisible à l'œil nu) dans les selles. Ce test est facile d'utilisation et se fait à domicile. Les personnes qui ont reçu une invitation, doivent commander auprès d'un laboratoire agréé un kit de prélèvement pour effectuer ce test, qui est ensuite renvoyé au laboratoire pour analyse. Le résultat de leur test de dépistage leur est transmis directement par le laboratoire.

En cas de résultat positif, les personnes concernées sont invitées à contacter leur médecin afin de discuter de la pertinence d'une coloscopie de diagnostic. La liste des centres et médecins agréés par la Direction de la santé pour la réalisation des coloscopies dans le cadre du PDOCCR se trouve sur le site sante.lu/cancercolorectal. Cependant, il est aussi possible d'effectuer la démarche auprès de n'importe quel spécialiste en gastro-entérologie.

Les actions de communication prévues par le ministère de la Santé à l'occasion du mois de «Mars bleu»

À l'occasion de Mars bleu, une campagne de communication est organisée par le ministère de la Santé afin d'inciter les personnes concernées à participer au programme de dépistage organisé. Des affiches seront ainsi exposées dans les pharmacies et les cabinets médicaux pour sensibiliser à ce sujet ; sur les réseaux sociaux du ministère de la Santé sera relayée une vidéo explicative sur les symptômes qui peuvent survenir quand on est atteint d'un cancer colorectal. Un Facebook Live est également prévu sur cette thématique pour le 15 mars 2023 à 17 heures avec Milene Silveira, gestionnaire des programmes de dépistage des cancers à la Direction de la santé, et le Dr Elisabeth Letellier de l'Université du Luxembourg, afin d'informer et de répondre aux questions du public en direct. Enfin, une conférence en ligne (Lunchtalk) spécifiquement à destination des médecins sera organisée pour échanger avec eux et pour les aider à sensibiliser davantage leurs patients à la prévention et au dépistage de ce cancer.

Plus d'informations peuvent être trouvées sur sante.lu/cancercolorectal

Quels sont les symptômes du cancer colorectal?

Il est enfin important de connaître et de reconnaître quels sont les symptômes liés aux cancer du côlon :

1. Du sang dans les selles ou des saignements du rectum.

2. Un changement dans les habitudes de selles, par exemple si la personne commence à avoir régulièrement de la diarrhée ou de la constipation.

3. Un changement dans la forme de vos selles. En particulier si elles deviennent fines, en forme de crayon ou de ruban.

4. Une sensation d'incapacité à aller à la selle, ou si la personne a envie d'y aller mais qu'il n'y en a pas besoin.

5. Douleur persistante dans l'abdomen ou le bas du dos, ou lors du passage aux toilettes.

6. En dehors des toilettes, des symptômes tels qu'une fatigue inexpliquée, une faiblesse ou une perte de poids involontaire peuvent également être un signe que le côlon ne fonctionne pas comme il le devrait.

Il ne faut toutefois pas oublier que toutes les personnes atteintes d'un cancer colorectal ne présentent pas nécessairement de symptôme, d'où l'importance d'un dépistage régulier.

F