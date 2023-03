Vill gëtt iwwer d'neit Agrargesetz debattéiert a gestridden; mee wat sinn d'Chifferen derhannert?

An de Ställ a Wisen stoungen eng 190.000 Ranner.

Am Agrargesetz geet vill vun "theoreteschen Aarbechtskräften" (UTA) rieds, wann vun de Leit geschwat gëtt, déi an de Betriber schaffen: aktuell ginn et ronn 1.100 Betriber an der Déiereproduktioun, wou manner wéi 2 UTAen schaffen an 1.400 Betriber wou méi Leit aktiv sinn.

205 Betriber, wou Schluechtvéi gehalen gëtt, beschäftege méi wéi 5 theoreteschen UTAen.

Dës Zuele liwwert de Landwirtschaftsminister Haagen der CSV-Co-Fraktiounscheffin Martine Hansen a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro.

Eng nächst Reunioun vun der Agrar-Kommissioun ass bis ewell iwwerdeem nach net fixéiert.