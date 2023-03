Déi leschte Kéier gouf hien zu Dräibuer gesinn. De Mann schwätzt Tigrinya, wat an Ethiopien an Eritrea geschwat gëtt, a gebrachent Englesch.

De Bsratawi Nega Sertsu ass vu schlanker Statur, tëscht 1,70 an 1,80 grouss an huet kuerz schwaarz Hoer. Wéi hie verschwonnen ass, hat hien eng giel-brong Box an eng schwaarz Jackett un.

All d'Informatioune iwwert d'Persoun oder wou se sech kéint ophalen, si fir d'Police vun Dikrech/Veianen, dat um Telefon (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail op police.diekrichvianden@police.etat.lu