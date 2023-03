Déi fréier gréng Ministesch kann elo am Kader vun der sougenannter Gaardenhaischen-Affär aussoen. D'Resolutioun gouf mat 59 Jo-Stëmmen ugeholl.

Déi fréier Ëmweltministesch Carole Dieschbourg kritt d'Autorisatioun - Zitat - "all méiglech Mesure kënnen ze huelen, fir d'Wourecht ervir ze bréngen. Dat am Kader vun der Enquête Préliminaire vun der sougenannter Gaardenhaischen-Affär". Dat huet de Chamberpresident Fernand Etgen de Mëtten no enger net ëffentlecher Sëtzung verkënnegt.

Déi entspriechend Resolutioun ass eestëmmeg mat 59 Jo-Stëmmen ugeholl ginn.

Domadder kann déi fréier gréng Ministesch viru Geriicht gehéiert ginn, doriwwer eraus ass eng Perquisitioun bei hir doheem och méiglech, esou wéi eng Expertise-Mesure, déi hir perséinlech Participatioun brauch oder nach eng Instruction Préparatoire.

D'Resolutioun gëtt nach um Dënschdeg un d'Procureur Général d'Etat weidergeleet.