D'Deputéiert hunn Ännerungen um Gesetz ugeholl, déi et erlaben, datt Auslänner ënnert bestëmmten Ëmstänn méi séier aus dem Land verwisen dierfe ginn.

Et goufen Ännerungen am Gesetz iwwert d'Beweegungsfräiheet an d'Immigratioun aus dem Joer 2008 gestëmmt.

Zum Beispill gëtt de Begrëff vun den "raisons impérieuses de securité publique" méi breet gefaasst. E Begrëff ënnert dee besonnesch schro Strofdote falen, wéi zum Beispill Terrorismus, mä och Mënschenhandel, Ausbeutung vu Fraen a Kanner, Drogenhandel oder och nach Waffenhandel.

EU Bierger déi fir eng vun dëse Strofdote verurteelt goufen kënnen aus dem Land ausgewise ginn.

Donieft gëtt en nationaalt Areesverbuet an d'Gesetz geschriwwen a kloer festgeluecht ënnert wéi enge Konditiounen de Minister dat kann ausschwätzen.