No der Hausse un Infektiounen no der Fuesvakanz ginn d'Zuelen och déi lescht Woch weider an d'Luucht, wéi d'Santé an hirem neiste Rapport matdeelt.

Vun 1.784 Fäll an der Woch vum 6. bis den 12. Mäerz ware 54,6 % Reinfektiounen, also Persounen, déi sech virdru schonn emol infizéiert haten. Am Duerchschnëtt waren 20 Mënsche mat Infektiounen hospitaliséiert, wouvun ee Patient op der Intensivstatioun louch. Eng Persoun ass déi lescht Woch mat Covid oder un de Suitte vun der Infektioun gestuerwen. PDF: Coronavirus - Retrospectiv vun der Woch Tëscht dem 6. an dem 12. Mäerz goufen dann och 387 Fäll vun der Gripp festgestallt, wat eng Hausse vun 20,2 % am Verglach zu der Woch virdrun ass. Den Influenzavirus vum Typ B ass och déi Woch weiderhin dominant.