Vun e Mëttwoch op en Donneschdeg gouf zu Essen en Trakter mat Lëtzebuerger Placken, dee mat engem Frontlader an enger Schneitzaang ekipéiert war, geklaut.

All Informatiounen an Hiweiser zu der Dot si fir d'Police vu Miersch ënnert der Nummer (+352) 244 90 1000 oder per Mail u police.MERSCH@police.etat.lu.