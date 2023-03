De Geschäftsmann, deen an der Affär Hesper mat ugeklot war, krut ee Joer Prisong op Sursis an eng Geldstrof.

Eemol siwe Joer Prisong mat 3,5 Joer Sursis an eng Geldstrof vu 50.000 Euro. An eemol fënnef Joer Prisong mat dräi Joer Sursis an eng Geldstrof vun 30.000 Euro. Dat ass d’Urteel am Prozess géint zwee fréier Beamte vun der Gemeng Hesper, déi iwwert en Zäitraum vun 20 Joer ronn fënnef Milliounen Euro ënnerschloen haten.

Dee wéinst Korruptioun mat ugeklote Geschäftsmann gouf zu engem Joer Prisong mat integralem Sursis an enger Geldstrof vu 15.000 Euro condamnéiert. D'Geriicht huet doriwwer eraus d'Confiscatioun vun verschidden Immobilien, Autoen an anere Wäertsaachen decidéiert. Déi zwee Haaptugeklote mussen ausserdeem der Gemeng 5,5 Milliounen respektiv 1,7 Milliounen Euro Schuedenersatz bezuelen. D'Ugekloten hu 40 Deeg Zäit, fir an Appell ze goen.