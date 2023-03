Wéi d'Police matgedeelt huet, gouf eng Patrull e Méindeg den Owend am Stater Gronn op eng Koppel opmierksam, déi nawell haart mateneen diskutéiert hunn.

Wéi sech bei der Persounekontroll géint 20.20 Auer erausgestallt huet, war déi Fra aus dem oppene Vollzuch zu Giwenech geflücht a gouf deementspriechend landeswäit gesicht. Zanter wéini d'Fra flüchteg war, gouf net präziséiert.

No enger medezinescher Ënnersichung an engem Attest, dass d'Fra an de Prisong kann, gouf si u Schraasseg iwwermëttelt.