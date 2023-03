Am Nationalcomité gouf sech zu Esch nach emol iwwer den Ofschloss vun der leschter Tripartitesronn felicitéiert.

Et wier en Accord fonnt ginn, deen d'Kafkraaft géif stäerken an den Index erhalen. Deemno erfält jo och eng nächst Tranche lo am Abrëll. Eng grouss Steierreform ass fir den OGBL nach net vum Dësch. Déi nächst Regierung kréich den Optrag endlech fir Steiergerechtegkeet ze suergen. "Souwuel Gerechtegkeet am Barème vun de Personnes physiques. Dat heescht, manner Besteierung fir déi kleng, méi Besteierung fir déi héich Revenuen. Mee awer och méi Gerechtegkeet vun der Besteierung tëscht Aarbecht a Kapital", sou d’Nora Back.

En Vue vun de Chamberwale géif een als gréisst Gewerkschaft vum Land keng Recommandatioune fir eenzel Leit oder Parteie maachen, allerdéngs hir Walprogrammer genee ënnert d’Lupp huelen.

Fir d'Presidentin Nora Back heeschen d'Prioritéite Sozial Sécherheet, Aarbechtsrecht an d'Reform vum Steiersystem hin zu enger gerechter Progressioun.

En anere Volet ass d'liberal Familljepolitik. Den OGBL géif ëmmer nees drun erënneren, dass d’Kannergeld u Wäert verluer huet. Et wier also opportun, d’Kannergeld ze erhéijen.

De gratis Betreiungs-Mesuren steet d’Nora Back ganz kritesch géintiwwer.

Weider Prioritéiten, déi den OGBL virun de Walen an d'Debatt stellt sinn d'Ofsécherung vun de Renten a Léin grad wéi qualitativ Fleege- a Santés-Zervisser.