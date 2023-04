Wéi de CGDIS mellt, koum et e Freideg am Nomëtteg, respektiv an der Nuecht op e Samschdeg zu zwee Accidenter mat Blesséierten.

Zu Rodange krute sech kuerz no 17 Auer e Freideg zwee Gefierer an der Lëtzebuerger Strooss ze paken. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Kuerz no Hallefnuecht ass e Chauffer um RN23 tëscht dem Kimm a Rombech-Maartel mat sengem Auto an e Bam gaangen. Och hei gouf et ee Blesséierten. Detailer ginn et nach keng.