D'Gewerkschaften an d'Industriellefederatioun solle wéinst den annoncéierten Entloossungen um Industriestanduert deemnächst fir eng Tripartite geruff ginn.

Dat geet aus der Äntwert vu béide Ministeren op eng dréngend parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo. D'Gewerkschaften haten dat gefrot. Wéi rezent bekannt gouf, datt Husky Technologies zu Diddeleng plangt fir 155 Plazen ofzebauen.

Virun zwee Deeg huet d'Direktioun sech eng éischte Kéier mat de Syndikater a Vertrieder vu béide Ministèren un en Dësch gesat. Wirtschafts- an Aarbechtsminister hunn d'Sozialpartner encouragéiert fir op de Wee vun engem eventuellen Plan de maintien dans l'emploi ze goen. D'Gespréicher sollen an den nächste Woche weider goen. Den Ament schaffen nach 1.000 Leit fir de Grupp Husky zu Lëtzebuerg.

Husky ass nëmmen ee Beispill vun engem Industriebetrib, deen hei am Land ofbaue wëll. Bei Dupont Teijin Films bei Konter kéinten 160 Plazen ewechfalen, well zwou Produktiounslinnen zougemaach solle ginn. Donieft war et dës Woch d'Nouvelle vu l'Essentiel, datt déi amerikanesch Entreprise John Zink zu Diddeleng eng 30 bis 40 Posten ofbaue wëll. Iwwert déi lescht Joren huet John Zink ëmmer nees Effektiver ofgebaut.