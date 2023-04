Nom Urteel an zweeter Instanz vum Verwaltungsgeriicht, kann hei am Land nees de Pestizid Glyphosat verkaf ginn.

E Freideg de Moien huet de Landwirtschaftsminister Claude Haagen d'Baueren an d'Wënzer awer encouragéiert, och weiderhin op de Pestizid ze verzichten. Déi lescht Joren hätten jo scho gewisen, datt et och ouni Glyphosat géing goen.

D'lescht Woch hat d'Verwaltungsgeriicht och an zweeter Instanz dat eesäitegt Lëtzebuerger Glyphosat-Verbuet gekippt. De Lëtzebuerger Staat hätt keng valabel juristesch Argumenter virbruecht, déi de Verbuet weider rechtfäerdege kéinten.

Dëst soll sech elo änneren, huet et e Freideg de Moien vum Landwirtschafts- an Ëmweltministère geheescht. Et wéilt ee mat engem Recherche-Institut zesummeschaffen an eng Etüd lancéieren, deen déi negativ Auswierkunge vum Glyphosat genee beleeë kéint. Iwwerdeems géing och déi europäesch Agence fir Liewensmettelsécherheet EFSA eng Etude lancéieren.

Et sollen och verschidde Reglementer ugepasst ginn. Sou soll ënnert anerem vum dem 1. Januar un de Règlement Grand-ducal ugepasst ginn, deen de Verkaf, de Gebrauch an de Stockage vum Glyphosat reegele soll.