E Méindeg géint 16.30 Auer goufen d'Rettungsekippen an d'Police alarméiert, well et op engem Bauerenhaff am Norde vum Land zu engem Aarbechtsaccident koum.

En Aarbechter war hei an en eidelt Piff-Faass gefall an huet misste vun de Rettungsekippe gebuerge ginn. Well de Mann toxesch Gasen ageotemt hat, gouf de Blesséierten nach op der Plaz vum Noutdokter an de Rettungsekippe behandelt a koum dono mam Helikopter an d'Spidol. D'Police huet e Protokoll erstallt an de Parquet informéiert, e Beamte vun der ITM gouf op d'Plaz geschéckt.