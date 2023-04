Dat ass eegenen Aussoen no dee wichtegste Constat, deen e Mëttwoch de Mëtteg bei der Industrie-Tripartite vun allen Acteure gemaach gouf.

D'Ëmfeld wier wéinst den héijen Energiepräisser an de Probleemer an de Liwwerketten allgemeng schwiereg, allerdéngs net nëmmen zu Lëtzebuerg. D'Ursaache fir de Plazenofbau bei den 3 Entreprisë wieren deemno och ganz individuell. Wichteg wier allerdéngs, déi qualifizéiert Leit, déi elo hir Aarbechtsplaz verléieren, éischtens hei am Land an zweetens an der Aarbecht ze halen, oder hinnen eng méi fréi Pensioun ze erméiglechen. Dofir géif och bei der Adem en Effort gemaach ginn, fir déi Leit nei ze orientéieren. Fir allgemeng de Bols vum Secteur ze fillen an am A ze behalen, soll am Konjunkturcomité reegelméisseg de Point vun der Situatioun gemaach ginn.