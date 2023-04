D'Konditiounen ënnert deenen de Staat perséinlech Date vun de Bierger späichere kann, wieren net kloer genuch delimitéiert.

De Chaos Computer Club spuert net mat Kritik un der Regierung hire Pläng fir Daten am Beräich vun der elektronescher Kommunikatioun ze späicheren. No engem Urteel vum europäesche Geriichtshaff 2014 am Kontext vun der sougenannter "Vorratsdatenspäicherung" hat d'Justizministesch Sam Tanson am Januar dëst Joer en neie Gesetzprojet virgeluecht. Ma och deen Text geet dem Chaos Computer Club nach ëmmer vill ze wäit. Mam geplangte Projet géife "weiderhi massiv Donnéeë vun de Bierger gesammelt" a 6 Méint laang gespäichert ginn. D'Konditiounen ënnert deenen de Staat perséinlech Date vun de Bierger späichere kann, wieren net kloer genuch delimitéiert. D'Regierung hätt sech wuel net am Detail mam europäeschen Urteel ausernee gesat, sou de Chaos Computer Club, mä just de belschen Text kopéiert. Gehofft gëtt elo op en negativen Avis vum Staatsrot.

D'Tatsaach, datt zwar net de Contenu vu Gespréicher gespäichert soll ginn, mä just Metadaten, wéi zum Beispill d'Auerzäit vun engem Uruff oder de Gespréichspartner, wier näischt wat ee berouege kéint. Hei kéint een nämlech ganz séier Réckschlëss op den Inhalt schléissen. "Wann dir zum Beispill engem Affekot mat Spezialisatioun am Scheedungsrecht urufft, ass séier gekläert ëm wat et geet", schreift de Chaos Computer Club a senger Stellungnam um Internet. Donieft gëtt sech un de virgesinne Kontrollmechanisme gestéiert. Datt beispillsweis just all dräi Joer e Rapport fir d'Chamber virgesi wier an eng consultativ Kommissioun réischt zu engem spéideren Zäitpunkt zesummegesat gëtt, ass an den A vum Chaos Computer Club "alles e schlechte Witz".

Et hofft een elo op en negativen Avis vum Staatsrot. De Justizministère géif manifestement méi op Police, Geheimdéngscht a Justizautoritéiten wéi op Organisatiounen wéi de Chaos Computer Club oder aner Zivilrechtler lauschteren. Dat wier grad fir gréng Politiker, déi an der Vergaangenheet ëmmer géint d'"Vorratsdatespäicherung" waren, ëmsou méi bedauerlech.

Stellungnam vum Chaos Computer Club