An der Rue Auguste Lumière an der Stad war e Mann vun engem Onbekannten iwwerfall ginn an op der Gare an der Rue du Fort Neipperg waren et zwee Täter.

Géint 17 Auer en Dënschdeg huet een onbekannten Täter a Mann an der Rue Auguste Lumière an der Stad attackéiert an him e schwaarze Rucksak geklaut. Dono ass den Täter zu Fouss a Richtung Garer Quartier geflücht. Täterbeschreiwung vun der Police: Mittdreißiger von robuster Statur, Dreitagebart, kurz rasierte Haare, schwarze Kleidung An der Rue du Fort Neipperg gouf e jonke Mann géint 20.30 Auer vun zwee Onbekannten attackéiert. D'Täter, déi seng Mutz a seng Posche geklaut hunn, sinn a Richtung Bouneweger Strooss geflücht. Täterbeschreiwung vun der Police: beide Täter trugen camouflierte Jacken und Jogginghosen. Einer war ca.190 cm der andere ca. 170 cm groß