Dat aalt Gebai vun der Akerbauschoul zu Ettelbréck ass aus allen Néit geplatzt.

No villen Diskussioune gouf dunn en Terrain zu Gilsdref fonnt, fir dat neit Schoulgebai ze bauen. Zanter dem Hierscht 2021 gëtt elo do Schoul gehalen. Plaz ass aktuell fir eng 750 Schüler. Haut gouf dat neit Schoulkomplex offiziell ageweit.

© Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Zanter d'Schoul op huet, gëtt et allerdéngs e Probleem mat ze mann Parkplazen. Dësen ass bis ewell och nëmmen deelweis geléist.

29 Klassesäll a 27 Spezialsäll stinn den Enseignanten zur Verfügung. D'Interessi un der Akerbauschoul wär nach ëmmer grouss. Par Rapport zu zejoert wären eng 10 Prozent méi Schüler zu Gilsdref an der Schoul ageschriwwen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Inauguration du nouveau Lycée technique agricole à Gilsdorf (05.05.2023)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la JeunesseLe Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch et le ministre de l'éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, en présence du Directeur du Lycée Technique Agricole (LTA), Tom Delles, ont procédé à l'inauguration du nouveau Lycée technique agricole à Gilsdorf en date du 5 mai 2023.

Situé sur le territoire de la Commune de Bettendorf, le campus scolaire est désormais desservi par un nouvel accès depuis la route nationale N14 reliant les localités de Diekirch et de Stegen.

D'une superficie totale de quelque 15 ha, l'ensemble du Lycée est composé de plusieurs bâtiments regroupés et reliés partiellement entre eux.

Une attention particulière a été apportée à la planification des espaces extérieurs du Lycée, afin de répondre aux besoins pédagogiques de métiers verts. Les alentours du LTA comprennent des surfaces extérieures aménagées d'environ 13 ha. De même, le site comprend un parking écologique arboré pour environ 100 véhicules et des emplacements pour 50 vélos dans l'objectif d'encourager la mobilité douce.

Le bâtiment met en œuvre un concept relatif au confort et à la durabilité et prend en compte le choix des matériaux de qualité afin de garantir une bonne résistance à l'usure, un excellent vieillissement dans le temps et un entretien facile tout en respectant les critères écologiques et économiques.

Dans l'intérêt d'utiliser des énergies renouvelables, 2925 panneaux photovoltaïques sont installés sur la plupart des toitures. L'électricité produite est utilisée directement par le Lycée. Concernant la production de chaleur, deux chaudières à copeaux de bois qui permettent également la combustion de déchets verts, en combinaison avec une pompe à chaleur récupérant une grande partie des gains solaires excédants des serres, ont été mises en place.

Le coût prévisionnel de ce projet s'élève à un montant de 115'000'000 EUR (TTC). La mise en service du bâtiment a eu lieu en septembre 2021.