Fënnef Woche virun de Gemengewalen hunn d'Piraten hier 218 Kandidaten an de Kader-Walprogramm presentéiert.

D'Partei, déi den Ament a just dräi Gemengeréit vertrueden ass, trëtt den 11. Juni an 13 Proporz-Gemenge mat komplette Lëschten un. Dobäi kommen nach Kandidaten an 13 Majorz-Gemengen. Geografesch läit de Schwéierpunkt um Süden a Weste vum Land. Thematesch wäert de Walkampf ënnert dem Motto "Gerecht Léisunge fir haut a muer" gefouert ginn: Matbestëmmung, Transparenz, Ëmwelt, Klima, Liewensqualitéit, Wunnen, Mobilitéit, Sécherheet, Déiereschutz sinn déi grouss Linnen.