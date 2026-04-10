Brand an engem Gebai zu Walfer

E Freideg um kuerz no 13 Auer goufen d'Rettungsekippen op d'Plaz um Millewee geruff.
Update: 10.04.2026 15:41
Wéi et heescht, koumt et an engem Gebai um Millewee zu Walfer zu dësem Brand.. D’Feier wier dann och éischten Ermëttlungen no wärend Aarbechten um Chantier ausgeléist ginn.

Wéi et heescht, gouf keng Persoun beim Virfall blesséiert. Eng ronn 20 Pompjeeë waren op der Plaz a konnte de Brand séier ënner ënner Kontroll bréngen.

Am Moment ass d’Strooss wéinst den Aarbechte gespaart.

