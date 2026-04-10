Kee koum zu schuedBrand an engem Gebai zu Walfer
E Freideg um kuerz no 13 Auer goufen d'Rettungsekippen op d'Plaz um Millewee geruff.
Wéi et heescht, koumt et an engem Gebai um Millewee zu Walfer zu dësem Brand.. D’Feier wier dann och éischten Ermëttlungen no wärend Aarbechten um Chantier ausgeléist ginn.
© Domingos Oliveira / RTL
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
Wéi et heescht, gouf keng Persoun beim Virfall blesséiert. Eng ronn 20 Pompjeeë waren op der Plaz a konnte de Brand séier ënner ënner Kontroll bréngen.
Am Moment ass d’Strooss wéinst den Aarbechte gespaart.