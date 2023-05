E Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg kruten 3 Chaufferen de Permis ofgeholl, well si ënner Alkoholafloss gefuer sinn, sou d'Police.

Zwou Persoune waren ëm Hallefnuecht wéinst hirem Fuerstil opgefall: eng Persoun déi zu Zéisseng am Zickzack gefuer ass an eng déi zu Gaasperech an e Potto gerannt ass. Deen 3. Chauffer gouf bei enger vum Parquet ordonéierter Kontroll ugehalen. Déi war zu Angelduerf an Dikrech, do haten am Ganze 5 vu 469 Chaufferen e positiven Alkoholtest. D'Police wier dann hënt 20 mol wéinst Stéierung vun der Nuetsrou an 12 mol wéinst Kläppereie geruff ginn, eng Persoun koum blesséiert an d'Spidol.