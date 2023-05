Zu Réimech si géint 23.30 Auer 6 Persounen an der Rue du pont uneneegeroden.

De bedeelegte Persoune gouf nogeluecht, zu engem spéideren Zäitpunkt eng Plainte ze deposéieren.

Géint Mëtternuecht koum et zu engem Tëschefall zu Ettelbréck, wou en Taxischauffer vu Cliente geschloe gouf.

Géint 1 Auer e Sonndeg de Moie koum et zu Schuller zu enger Ausernanersetzung tëscht e puer Persounen. Hei koum et zu enger Kollisioun op engem Parking, ma béid Parteie konnte sech beim Ausfëlle vum Constat net eenegen.

Kuerz no 2 Auer du koum et zu enger Kläpperei tëscht 3 Persounen an der Rue du Fort Neipperg. Hei gouf eng Persoun blesséiert a koum an d'Spidol. Ermëttlungen an dësem Fall lafen.