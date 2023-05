D'Etüd, déi vum LIST soll duerchgefouert ginn, wäert eng 37.000 Euro kaschten.

Am Dossier Glyphosat hat d'Regierung eng Etüd an Aussiicht gestallt. Den Institut LIST soll dës realiséieren a se soll Mëtt Juli virleien. Dat äntweren d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring an den Agrarminister Claude Haagen der CSV-Deputéiert Martine Hansen op eng parlamentaresch Fro.

D'Etüd kascht knapp 37.000 Euro. Dës soll sech spezifesch mam Lëtzebuerger Kontext befaassen.