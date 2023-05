Obwuel all d'Parteien an dësem Konflikt matenee kommunizéieren an och un engem Dësch souzen, sinn nach net all d'Froe gekläert an d'Problemer geléist.

E Mëttwoch ass den Ultimatum ofgelaf, deen d'Dokteren der Regierung gestallt hunn. Ee vun den Haaptpunkte betrëfft eng Software, déi d'Doktere fir 4 Milliounen Euro entwéckele gelooss hunn. Dës Applikatioun géif vu staatlecher Säit ausgebremst ginn, esou de Reproche. D'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren hat domadder gedreet, fir aus enger Rei Konventioune mat der CNS erauszeklammen a sech aus alle Kommissiounen zeréckzezéien. E Mëttwoch den Owend souz d'AMMD mat eSanté zesummen, fir no Léisungen ze sichen.

No der leschter Generalversammlung, wou den Ultimatum decidéiert gouf, hunn d'Ministere Lenert an Hagen Post vun der AMMD kritt. E Bréif mat 30 Froen. En Dënschdeg hunn d'Gesondheetsministesch an den an de Minister vun der Securité socialen hir Äntwerten un d'Doktere geschéckt, den Dag drop gouf nach emol iwwert dës Appe geschwat. Den Ultimatum wier awer nach net ganz vum Dësch, esou den Dr Philippe Wilmes. Den Ultimatum gëtt elo emol verlängert bis an de Juni, do huet d'AMMD dann hir nächst Generalversammlung.

Esou ganz zefridde wier nach net mat den Äntwerten, déi ee krut, seet d'AMMD. E Mëttwoch de Mëtten hat d'Doktesch Associatioun en Entrevue mat der Agence eSanté.

Gestridde gëtt ënnert anerem iwwert d'Digitalisatioun am Gesondheetsberäich. D’Doktesch- an Zänndokteschassociatioun setzt op den DHN, den Digital Health Network. Hir Gesondheetsapp kann all Bierger eroflueden a fräi notzen. D’CNS, also d’Gesondheetskeess, huet awer via d’Agence eSanté en anert Konzept ausgeschafft. Den Dossier de soins partagés, kuerz DSP. Bis ewell konnt sech net op een eenzegt Konzept gëeenegt ginn.