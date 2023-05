D'Diskussioun ëm d'Ausgaben, déi de Franz Fayot dem Kooperatiounsministère a Rechnung gestallt huet, waren e Freideg Thema am Regierungsrot.

Reporter. lu hat jo verschidde verschidde Beispiller vun Auslandsreesen vum LSAP-Minister genannt, bei deenen hien dem Ministère jeeweils fir Honnerten Euro Iessen a Wäin a Rechnung gestallt huet.

D'Ministere schéngen de Sujet nawell eescht ze huelen, et soll elo nämlech eng Analys vun den Decompten a Praktike wärend offiziellen Déngschtreese gemaach ginn, fir duerno eventuell Prezisiounen an Upassungen doriwwer, wat dierf ofgerechent ginn, ze ënnerhuelen. Et wéilt ee fir eng optimal Transparenz suergen, heescht et am offizielle Schreiwes, dat nom Regierungsrot publizéiert gouf.

Wéini d'Analyse soll ofgeschloss sinn, gëtt net preziséiert.

No der Reunioun tëscht der AMMD an de Responsabelen vun E-Santé dës Woch, ass sech d'Regierung e Freideg dann och iwwert d'Demarchen eens ginn, fir den digitalen Tiers-payant méi einfach ze gestalten.

Weiderhi war d'Regierung sech eens, datt et méi einfach a bëlleg soll ginn, fir eng eege Fotovoltaik-Anlag z'installéieren. Fir Anlagen ënner 30 Kilowatt entfält nämlech d'Obligatioun, fir en zweeten Stroumzieler mussen z'installéieren. D'Aspeisen an de Reseau soll an Zukunft iwwer Statistike festgehale ginn.

Interessant och ze notéieren, datt am Ministerrot nieft der Situatioun um Energiemaart och iwwert de Logements- a Konstruktiounssecteur geschwat gouf. Weider Detailer ginn hei awer net genannt.