Géint 7.50 Auer koum et an der Route de Haller, direkt viru Beefort zu dësem Accident, wou allerdéngs d'Ëmstänn nach onkloer sinn.

Wéi et heescht, huet de Chauffeur an enger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer. Dobäi ass hie vun der Strooss ofkomm, krut e Bam ze paken an ass kuerz virun engem Haus zum Stëllstand komm. En Auto dee geparkt war, gouf heibäi erwëscht an uerg beschiedegt.

De Chauffeur vum Auto, deen d'Accident provozéiert huet, huet missten aus sengem Auto erausgehollef kréien a koum mat der Ambulanz an d'Spidol.