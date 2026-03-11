Invité vun der Redaktioun (11. Mäerz)Steve Thull, Chef d'État-major vun der Lëtzebuerger Arméi

Mat den Attacke vun den USA an Israel géint den Iran ass weltwäit e weidere Konflikt derbäi komm an net där mannster een. Wat bedeiten dës Entwécklunge fir Europa a fir e klengt NATO-Land wéi Lëtzebuerg? A wei wichteg sinn an deem Kontext déi nei Gesetzer fir d’Arméi, déi d’lescht Woch gestëmmt gi sinn?
Dat froe mir de Chef d’État-Major vun der Lëtzebuerger Arméi. De Generol Steve Thull ass e Mëttwoch de Moien um 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.
