E Freideg de Moien hat de Babyphone an engem Haus zu Téiteng eng Beweegung gemellt, obwuel deen Ament kee vun de Bewunner doheem war.

Eng vun den Awunnerinnen hat sech doropshi bei der Police gemellt a gesot, dass si iwwert de Babyphone e puer Stëmmen héiere géif.

Doropshi war eng Patrull vun der Police op d'Plaz gefuer. Hei konnten d'Beamten eng Persoun am Haus festhuelen. E weidere Verdächtege konnt an engem Bus ermëttelt ginn.

Bei enger vun de Persoune goufe bei enger Kontroll um Policebüro geklauten Objete séchergestallt. De Mann huet doropshi probéiert, ze flüchten, ma d'Beamte konnten hie stoppen.

An Tëschenzäit waren de Poliziste 4 weider Persounen an engem verloossene Gebai opgefall. Eng vun hinnen hat doropshi probéiert, ze flüchten. Dës konnt awer gestoppt ginn an alle Véier goufen op de Policebüro bruecht. Och bei der Persoun, déi flüchte wollt, goufe geklaute Saache fonnt.

D'Männer, bei deenen d'geklauten Objete fonnt goufen, koumen op Uerder vun enger Untersuchungsriichterin an Untersuchungshaft.