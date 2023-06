Ronn een Drëttel vum Gas konnt par rapport zu der Period 2017-2022 agespuert ginn, dat ganz am Sënn vum Objektiv vun der EU.

D'Mesuren fir déi fräiwëlleg Reduktioun vun der Demande vun Äerdgas ëm 15% ëm 1 Joer ze verlängeren gouf op EU-Niveau decidéiert, dat fir sech op den nächste Wanter virzebereeden an d'Versuergung an der Unioun ze garantéieren. Méi Infoe ginn et um offizielle Site vun Zesumme-spueren.lu.