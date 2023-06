D'Stad Esch huet d'Covidkris an déi héich Inflatioun mat enger gewësser Resilienz iwwerstanen, ma déi sozial Prekaritéit huet zougeholl.

Déi Conclusioun zéien d’Fuerscher vum Liser am Observatoire Social vum Joer 2022.

D'Brutto-Akommes ass zwar am Verglach zu 2019 ëm 15 Prozent an d'Luucht gaangen, allerdéngs hunn och méi wéi 12 Prozent méi Leit de Revis kritt. Bal e Fënneftel vun den Awunner zu Esch kruten 2022 d'Allocation de vie chère. Dat sinn der duebel sou vill, wéi am nationalen Duerchschnëtt.