De Motto "Fly in good Company" hunn d'Passagéier déi lescht Zäit bei der Luxair net esou richteg gespuert.

Päischte waren eng ganz Rëtsch Vollen ausgefall an de Problem schéngt weiderzebestoen. Dobäi iergert d'Passagéier net just déi verlueren Zäit, mee och de Manktem u Kommunikatioun säitens der Fluchgesellschaft.

En Dënschdeg den Owend hätt de Javier Barragan vu Madrid zeréckfléie sollen, ma dee Vol gouf annuléiert.

Gewuer gouf de Mann dat per SMS. D'Luxair proposéiert him e Réckfluch 3 Deeg méi spéit*. Ze laang fir den Dokter, dee Patiente-Rendez-vousen decaléiere misst. Wéi hie sech bei Luxair renseignéiere wollt, hätt hie keen erreecht. Méi wéi zwou Stonnen hätt hie probéiert, bei der Fluchgesellschaft unzeruffen.

Firwat de Fluch ausgefall war an ob et méiglecherweis en technesche Problem war, léisst sech net novollzéien. Allerdéngs: déi zwou vun German Airways geleaste Maschinne vum Typ Embraer E190 hunn hir geplangte Flich déi lescht Deeg net wéi geplangt duerchféiere kënnen.

Déi eng huet ënnerwee Demi-tour gemaach an ass zeréck op Lissabon geflunn. Déi aner gouf deviéiert op Athen. Vun do goung et amplaz op Lëtzebuerg op d'Basis vun German Airways zu Köln. Eng aner Maschinn vum selwechten Typ war e Mëttwoch de Mëtten du vu Köln ënnerwee op de Findel. Schonn um Päischtweekend gouf et Problemer mat enger E190. An dat sinn net net déi eenzeg annuléiert Vollen - Eng weider Koppel mellt sech vu Madeira:

"Mir sollten de 5.6. mat Luxair nees zeréck op Lëtzebuerg fléien. Bedéngt duerch Wiederkonditiounen ass d’Luxair net gelant. Mir si lo nach ëmmer zu Madeira, zu ëm déi 150 Passagéier a kommen net fort. Verschidde Leit sollten haut [Mëttwoch] fléien a mir muer [Donneschdeg]. De Vol vun haut gouf nees annuléiert aus wéi engem Grond och ëmmer, et gëtt een näischt gewuer. Aner Fligere landen a starten, sou datt et net nëmmen d’Wieder ka sinn. Mir goufen zwar all bis elo emol logéiert, mee et sinn eeler Leit, déi gesondheetlech Problemer hunn an iergendwann awer nees heem mussen. Aner Leit hu kee Congé fir nach weider Deeg ze bleiwen…"

De Javier Barragan huet schliisslech op eege Fauscht fir iwwer 600 Euro e Vol mat Ëmwee iwwer Lissabon zeréck gebucht a probéiert elo, seng Suen zeréckzekréien. Dat wier awer guer net esou einfach, well een dat iwwert Email maache misst. An der Vergaangenheet hätt hien als éischt emol keng Äntwert op seng Ufro krut, an de Remboursement hätt e puer Méint gedauert.

Hie flitt schonn iwwer 20 Joer mat Luxair a war bis elo ëmmer zefridden, ma esou lues géingen hien a seng Fra léiwer op aner Fluchgesellschaften zeréckgräifen.

*Och dee Vol gouf allerdéngs mëttlerweil nees annuléiert.