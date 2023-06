Um Pôle d'échange zu Ettelbréck sollen iwwerdeems eng Jugendherberg an e multifunktionellt Gebai entstoen.

Am Gebai sollen ënner anerem Konferenzen an Ausstellunge kënnen organiséiert ginn.

Da gouf e Plang festgehalen, fir d'Kompetitivitéit vu Lëtzebuerg fir Start-up-Entreprisen weider ze verbesseren.

An et gouf decidéiert, en nationalen Akafs- a Logistikzenter ze schafen, wou ënnert anerem eng Reserv un essentiele Medikamenter kënne stockéiert ginn. Dëse wäert allerdéngs fréistens 2030 kënnen an den Asaz kommen.