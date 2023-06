RTL Télé Lëtzebuerg proposéiert Iech den Owend 1 Stonn am Zeeche vun de Gemengewale mat enger Spezialemissioun vun 19 Auer un.

Mir ginn an déi zwou gréisst Gemenge vum Land, d'Stad Lëtzebuerg an Esch, wou zwar Koalitioune kloer sinn, awer nach vill Froen opstinn. Mir kucken de Phenomen vun de Pirate méi genee unhand vun der Gemeng Péiteng a mir diskutéiere mat 4 jonke Politiker am Studio iwwer hir Aart a Weis, un d'lokal Politik erunzegoen a wat dës Walen och op nationalem Niveau aussoen.

An der Ronn sinn de Sammy Wagner, deen zu Stengefort déi absolut Majoritéit fir d'LSAP konnt huelen a perséinlech e super Score gemaach huet. D'Anne Kaiffer, eng vun de ganz rare Geschäftsfraen an der Politik, déi aus dem Stand déi Sechst-bescht-gewielten op der Stater-DP-Lëscht ginn ass. D'Jessie Thill vu Walfer, déi national a kommunal Engagement kumuléiert als Deputéiert a Schäffen an eng vun de wéinege grénge Politikerinnen ass, déi et fäerdegbruecht huet, géint den Trend e Sëtz bäizewannen an de Sven Clement vun de Piraten, deen zwar net selwer kandidéiert huet, mee weesentlech zum Succès vun de Pirate bäidréit.

Am Journal da vun 19.30 Auer u Reportagen iwwer vill aner Gemengen, dorënner gréisser Iwwerraschunge vun dëse Wale wéi Ettelbréck oder Dikrech an natierlech de Rescht vun der Aktualitéit.