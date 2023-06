An der Saach geet et ëm d'Revendicatioun vun enger ganzer Partie Beamte mat Secondaires-Diplom, déi e Reklassement vun der C1- an d'B1-Karriär verlaangen.

D'Verwaltungsgeriicht hat rezent eng gewëss Diskriminéierung constatéiert, ma net d'Justiz mä d'Regierung misst d'Situatioun klären.

Well eng ganz Partie Beamte dës Evolutiouns-Méiglechkeeten net hätten, misst elo reagéiert ginn, heescht et an engem Communiqué vum Policeministère. Wat ënner anerem ännert ass, datt Polizisten déi bei der Gesetz-Ännerung 2018 e Secondaires-Diplom haten, schonn no 12 Déngschtjoren Accès op d'B1-Karriär kënne kréien. Links Hei fannt Dir den Accord tëscht dem Ministère an dem SNPGL.