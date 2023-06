Lëtzebuerg kéint elo vun enger spezieller Berechnung profitéieren.

En Vue vum NATO-Sommet am Juli am litauesche Vilnius fuerdert de Generalsekretär vun der Allianz Jens Stoltenberg dat déi Meescht vun den 31 Memberstaaten hir Investissementer an d'Defense eropsetzen. D'2% vum PIB sollen de Minimum ginn.

''Mir wäerten nei, méi ambitiéis Engagementer fir d'Investissementer an Verdeedegung ausschaffen. Déi, ech ginn dervun aus, op de Minimum vun 2% vum PIB festgeluecht wäerte ginn.'' sou de Jens Stoltenberg zu Bréissel.

Fir Lëtzebuerg géif dat konkreet bedeiten, datt praktesch eng weider Milliard Euro fir Defense mobiliséiert misst ginn.

Viru genee engem Joer hat de Minister François Bausch annoncéiert, datt eist Land elo emol bis 2028 ee Prozent erreeche wëll. 994 Milliounen Euro. Zanter Wochen dréckt d'Regierung schonn d'Klenschen am NATO-Haaptquartéier. Fir eng Extrawurscht. Fir déi de Minister sech um Donneschdeg schonn zu Bréissel virun der internationaler Press huet misse justifizéieren:

''Ons Situatioun ass speziell. Mir hunn e PIB deen gerechent gëtt, wou mer 230.000 Pendler zu Lëtzebuerg schaffen hunn. Also kéng Lëtzebuerger Bierger. An deem muss Rechnung gedroe ginn.''

Lëtzebuerg kéint elo effektiv laanscht d'2%-Hürde kommen.

De Rabatt fir onst Land kéint substanziell ginn. Bis zu 650 Milliounen Euro? En Vue vum NATO Sommet vu Vilnius mussen nach lescht Detailer gekläert ginn.

''Ech si gudder Déng, datt mer et fäerdeg bréngen zu Vilnius, an der Deklaratioun fir Lëtzebuerg, datt mer déi spezifesch Situatioun mat deenen 630.000 Awunner an 230.000 Frontalieren, déi dann awer mat am PIB gerechent sinn, datt mer déi unerkannt kréien. Dat fir eis eng Formule gesicht gëtt, déi mer kéinten op den RNB, also de Revenu National Brut kucke goen. Da mengen ech, da komme mer duerch de Bësch. Da musse mer warscheinlech nach e bëssen méi en Effort maachen. Ma dat kréie mer och hin. Ma mer brauchen dann net awer dat ze maachen, wat mer misste maachen, wa mer missten op 2 % goen. Wat mer och net packen.'' sou de Verdeedegungsminister François Bausch.

D'Geld ass net dat eenzegt waarmt Eisen, wat um NATO-Sommet beschäftege wäert. Och d'Fro, wéi een am Detail mat engem méigleche Bäitrëtt vun der Ukrain ëmgoe soll, spléckt den Ament d'Memberstaaten. Kloer ass: Sou laang Krich ass, kënnt dat net a Fro.

Ëmmer méi gëtt kloer, wéi déi ganz Sécherheets-Struktur vun Europa vun engem Ament op en aneren op d'Kopp gehäit gouf. Massiv Oprëschtung iwwer déi nächst 8-9-10 Joer gëtt zur neier Normalitéit. Dat kascht Milliarden. An dofir sollen eben déi 31 NATO-Memberstaaten a 4 Wochen um Sommet vun der Allianz de Portmonnie méi grouss opmaachen.