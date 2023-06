Um Samschdeg am Nomëtteg gouf d'Fra an der Rue des Aubépines an der Wunneng mat hirem Abriecher-Geschier an enger Täsch mat Bijouen a Sue festgeholl.

Um Policebüro gouf festgestallt, datt géint d'Abriecherin och een europäesche Mandat d'Arrêt virlouch. Si hat um Sonndeg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.