Déi traditionell Militärparad war dëst Joer nees an der Neier Avenue op der Gare.

No de Feierlechkeeten an der Philharmonie ass et e Freideg op Nationalfeierdag mat der Militärparad weidergaangen.

D'Parad huet aus Detachementer vun der Arméi a vun der Police bestanen, ma och Vertrieder aus der Zivilgesellschaft hunn deelgeholl.

Eng Honnerte Persounen an eng sëllege Gefierer sinn an der Mëttesstonn virun der Éierentribün defiléiert, op där de Grand-Duc Henri an den Ierfgroussherzog Guillaume sech de Spektakel ugekuckt hunn.

