Virun allem am Süden an am Zentrum vum Grand-Duché hat d'Police e Sonndeg nawell genuch ze doen.

Géint der Mëtteg gouf der Police een Automobilist gemellt, dee mat sengem Gefier ënnerwee war, obwuel en ze vill gedronk hat. Hie konnt zu Bous gestoppt ginn an huet säi Fürerschäin missen ofginn.

Och zu Schëffleng gouf ee Permis agezunn. An der rue de Kayl war e Sonndegowend ee Mann wéinst sengem onséchere Fuerstil opgefall. Och hien hat ze vill gedronk.

An der rue de Luxembourg zu Esch war d'Police dann an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg op ee Chauffeur opmierksam ginn, well dësen opfälleg ënnerwee war. Den Alkoholtest war positiv an de Permis gouf agezunn.

Géint Mëtternuecht huet d'Police dann nach een Automobilist an der Stad kontrolléiert, dee kloer Unzeeche vun Alkoholkonsum opweises hat. Hie gouf mat op de Büro geholl, wou hien d'Beamte beleidegt an ageschüchtert huet. Och wann hien den Alkoholtest refuséiert huet, gouf ee provisorescht Fuerverbuet ausgestallt.

Géint 17 Auer gouf der Police iwwerdeems een Abroch an engem Lokal an der rue Xavier de Feller zu Bouneweg gemellt. Dobäi gouf eng hëlzen Dier opgebrach an ee klenge Betrag Sue geklaut.

Kuerz virdru war et an der rue Michel Rodange zu Esch zu engem Abroch an engem Eefamilljenhaus komm. Et goufe Wäertgéigestänn geklaut. A béide Fäll war d'Spueresécherung vun der Police op der Plaz.

E Sonndegowend gouf der Police dann eng stark alkoholiséiert Persoun gemellt, déi d'Cliente vun engem Lokal an der rue Bender belästegt huet. De Mann gouf vun de Beamten zur Ausniichterung an den Arrest bruecht.