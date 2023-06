Elo am Summer klëmmt de Risk, vun enger Zeck gebass ze ginn.D'Zuel vun deenen Déiere geet an d'Luucht, no mëllem Wanter an naassem Fréijoren.

De Gesondheetsministère rappelléiert gewëss Geforen, wat Krankheeten ugeet, wéi d'Borreliose hei bei eis oder a Süddäitschland, Schwäiz, Éisträich oder Osteuropa nach d'Méningo-Encéphalite. Et gëtt recommandéiert, sech ze protegéieren. Ënner anerem soll een adequat Gezei unhunn, wann een op Risiko-Plazen ënnerwee ass. All d'Detailer ginn et um Site vum Gesondheetsministère.