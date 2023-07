Wéi d'Police mellt, koum et en Donneschdeg den Owend, respektiv an der Nuecht zu zwee Tëschefäll.

Géint 1 Auer ass zu Leideleng bei enger Tankstell e jonke Mann duerch aggressiivt Verhalen opgefall. Well hien e Messer bei sech hat an net kooperativ war, huet hie missten immobiliséiert ginn. Bei him goufen Haschisch, Boergeld an eben e Messer fonnt. De Parquet gouf informéiert an et gouf Plainte gemaach.

Do virdru koum et nach zu engem Iwwerfall zu Esch am Ellergronn. Zwee Foussgänger goufen do vun dräi jonke Männer ugeschwat, wéi op eemol ee vun hinnen en Täschemesser gewisen huet an d'Wäertgéigestänn verlaangt huet. Geklaut goufen zwee Handyen, Boergeld an e gëllene Bracelet.

Täterbeschreiwung: