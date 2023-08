Am Ufank vun der Summervakanz kucke mer an eiser "Serie Natur" e bëssen op méi speziell Plazen oder Déieren hei am Grand-Duché.

D'ARBED, déi haiteg ArcelorMittal huet bis ugangs den 80er Jore vum leschte Joerhonnert vill Minne bedriwwen: Dagebau ewéi ënnerierdesch Galerien. Zanter iwwer méi ewéi 40 Joer gouf déi leschte Minn um Thillebierg zu Déifferdeng zougemaach. Un dësen ale Galerie fannen d'Flantermais vill Gefalen. De Christophe Hochard mat engem Réckbléck op eng längst vergaangen Zäit an den haitege Liewensraim vun dëse Fliedermais. Serie Natur - "Sécurisation Mines" (14.7.23)