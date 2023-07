An der Rue de Kirchberg an der Stad gouf e Samschdeg géint 16 Auer an en Haus agebrach. Kuerz dono dat nämmlecht zu Keel.

Géint 10.55 Auer e Samschdeg krut d'Police gemellt, datt zu Schëffleng an der Rue de Drusenheim een oder méi Täter an eng Déifgarage agebrach. Do si si an zwee Autoen agebrach an hunn d'Fënster futti geschloen.