Wat si genee déi alternativ Schoulstrukturen, déi Schoulofbriecher sollen opfänken?

Ënner anerem déi Fro stellt sech d'Gewerkschaft Feduse och nach, nodeems d'Gesetz gestëmmt gouf, mat deem d'Schoulflicht vu 16 op 18 Joer erop gesat gouf.

PDF: Schreiwes vun der Feduse

Leider hätten d'Majoritéitsfraktioune sech hei iwwer eng Hellewull negativ Avisen ewechgesat, bedauert d'Proffegewerkschaft.

Wéi eng Aktivitéite maachen d'Schüler an dëse Strukturen? Wéi gëtt bewäert a wie mécht dat?Wéi

eng Diplomer an Zertifikater ginn ausgestallt? Sinn d'Strukture staatlech oder privat? Och dës oppe Froen hätt d'Feduse gäre beäntwert.

Da gëtt awer begréisst, datt géint Enn vun der legislativer Prozedur nach e Passus an d’Gesetz

bäigesat gouf, deen et Jonke vu 16 Joer un och weiderhi wäert erlaben, schaffen ze goen, wann dës en Aarbechtskontrakt virleeë kënnen.

Allerdéngs wier d'Zilsetzung vum Gesetz absurd an et géing eigentlech keng absolut Schoulflicht bis 18 Joer ginn, heescht et vun der Gewerkschaft.