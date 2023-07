Nodeems d'Tatta Tom d'lescht Woch Affer vun aggressivem Hate-Speech op de soziale Reseaue ginn ass, drécke weider Associatiounen hire Support aus.

An engem gemeinsame Communiqué hu sech 10 Organisatiounen hannert d'Tatta Tom gestallt, déi sech am Kampf géint Haass an Diskriminatioun géint d'LGBTIQ+ Communautéit asetzen. Si maachen zesummen den Appell fir eng inklusiv Welt anzetrieden, an där jiddereen seng Plaz huet.

Zanter ronn 5 Joer spillt de President vu Rosa Lëtzebuerg Tom Hecker d’Roll vun der Tatta Tom a kläert Kanner op eng fantasievoll Manéier iwwer d'Thema LGBTQ+ op. Hie liest Geschichte vir, ugepasst un d’Thematik, fir méi Versteesdemech an Toleranz fir Diversitéit ze vermëttelen.