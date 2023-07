Am Juni zejoert hat d'Regierung en Appell fir militäresch Fuerschungsprojete gemaach.

En Donneschdeg dunn hunn déi zoustännegMinistere François Bausch, Claude Meisch a Franz Fayot d'Resultat presentéiert:

13 Projete goufen zeréckbehalen, 5 am Beräich Material an 8 am Space-Domaine. Den Investissement läit bei 9,5 Milliounen Euro.

Dat nächst Joer gëtt e weideren Appell fir esou Projete lancéiert. Zil vun der Regierung ass et jo, 2% vum Defense-Budget an de Beräich "Recherche an Entwécklung" ze investéieren.