E Sonndeg am Nomëtteg krut d'Police en alkoholiséierte Mann mat engem Messer am Grapp an der Stroossbuerger Strooss an der Stad gemellt.

D'Beamte vun der Police hunn de Mann am Kader vun enger Enquête fonnt a konnten hien immobiliséieren. E Messer hat hien deen Ament allerdéngs net bei sech. Well de Mann schonn am Laf vum Sonndegmoie wéinst sengem alkoholiséierten Zoustand opgefall war an eng Gefor fir sech selwer an déi aner duergestallt huet, gouf hien am Passagearrest ënnerbruecht.