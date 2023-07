Eng Noss-Mëschung vu Grosbusch gouf wéinst enger méiglecher Belaaschtung mat Enterobakterien zeréckgeruff.

Dat deelt d'Veterinär- a Liewensmëtteladministratioun op hirem Internetsite mat.

Vum Réckruff betraff sinn d'Produite "Mélange Sportif" an de Verpackunge vu 50 an 200 Gramm.

Beim 50-Gram-Pak ginn d'Päck, déi tëscht dem 26. an dem 29. Juni verkaaft goufen, zeréckgeruff. Beim 200-Gram-Pak sinn et déi mat engem Verkafsdatum tëscht dem 15. an dem 29. Juni.