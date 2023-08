Nodeems et laang dréche war, reent et mëttlerweil zanter Wochen um Stéck. Dat war wichteg fir déi verschidde Kulturen an de Gäert.

Dat gelt souwuel fir de Kär ewéi och fir Uebst a Geméis. De Geméis- an Uebstbaueren no wier ze vill dës Gudden awer och net gutt. Fir d'Recolte wär et elo wichteg, dass et dréche bleiwe géif. D'Quetschen- an d'Mirabellen-Zäit fänkt elo un an och d'Zalote ginn aus de Felder geholl. Kéim elo nach ze vill Reen erof riskéiert d'Uebst respektiv d'Geméis ze faulen. © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.