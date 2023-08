Wéi d'Gemeng zu Biissen matdeelt, géif et eng gréisser Waasserfuite ginn, dat ganzt Duerf wier hei betraff, dat fir e puer Deeg.

Wéi et heescht, gouf et eng Fuite am Drénkwaasserreseau, dat an der Route de Finsterthal. D’Gemeng Biissen fuerdert dohier d'Awunner op, am Moment esou spuersam wéi méiglech mam Drénkwaasser ëmzegoen. Dës Demande gëllt, bis Entwarnung gi gëtt.

Hei de Communiqué vun der Gemeng Biissen

(F) Suite à une fuite dans le réseau d’eau potable dans la Route de Finsterthal, la commune de Bissen demande à ses citoyens d’utiliser le moins d’eau potable possible. Cette demande est valable jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension et de votre coopération.

(D) Wegen eines Lecks in der Trinkwasserleitung in der Rue de Finsterthal bittet die Gemeinde Bissen ihre Einwohner, das Trinkwasser derzeit so sparsam wie möglich zu nutzen. Diese Bitte gilt bis zur Entwarnung.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

(E) Because of a leak in the waterline in the Route de Finsterthal, the commune of Bissen asks its inhabitant to use drinking water parsimoniously until new order.

Thank you for your understanding and cooperation.

(P) Devido a um vazamento na rede de água potável na Route de Finsterthal, a comuna de Biissen pede aos seus habitantes que usem o mínimo possível de água potável. Este pedido é válido até novo aviso.

Agradecemos sua compreensão e cooperação.